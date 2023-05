Una triste vicenda che arriva da Pontyglasier, Regno Unito e che in poco tempo si è diffusa in tutto il mondo, lasciando una scia di tristezza ed amarezza. La piccola Alysia Salisbury è morta a soli 5 anni.

Un incendio ha avvolto la sua abitazione e la bambina non è riuscita a trovare la salvezza. I suoi genitori, non appena le fiamme hanno iniziato ad avvolgere la casa, hanno portato in salvo i due fratelli maggiori, ma non sono riusciti a salvare la piccola Alysia Salisbury. Il motivo non è ancora chiaro e, al momento, è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

La bambina di 5 anni è rimasta imprigionata in casa ed ha perso la vita nell’incendio. Gli inquirenti, con il supporto dei vigili del fuoco, stanno cercando di individuare l’origine del rogo e di ricostruire gli ultimi istanti di vissuti dalla famiglia, prima della triste tragedia.

I genitori della piccola Alysia Salisbury sono sconvolti

I due genitori sono sotto choc, hanno raccontato di aver portato in salvo i due figli, ma di non essere riusciti a raggiungere la terzogenita. Al momento, sono assistiti da una squadra di psicologi, che li stanno aiutando ad elaborare la perdita della bambina.

Le fiamme sono divampate in un tranquillo sabato sera e i Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio. Sul posto sono accorsi in breve tempo anche gli agenti delle forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Uno dei paramedici ha raccontato alle testate giornalistiche locali:

Siamo stati chiamati poco dopo le 21:45. Abbiamo inviato un veicolo di risposta rapida, un’ambulanza di emergenza e siamo stati supportati dal servizio di recupero e trasferimento medico di emergenza.

Purtroppo la piccola Alysia è l’unica vittima, la sua vita si è spenta per sempre a soli 5 anni. In queste ore le sue foto hanno raggiunto ogni parte del mondo, attraverso post social accompagnati da preghiere e cuori spezzati.