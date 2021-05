Lutto negli Stati Uniti D’America per la scomparsa di Anne Buydens. Grande Filantropa, produttrice cinematografica e attrice, è diventata famosa anche per il lunghissimo matrimonio con l’indimenticata star di Hollywood Kirk Douglas. I due, insieme per la bellezza di 66 anni, avevano anche avuto due figli.

Giorni molto tristi per tutto il mondo del cinema. All’età di 102 anni è morta la vedova dell’indimenticato divo di Hollywood, Kirk Douglas. I due si erano sposati nel lontano 1954 e sono stati molto uniti fino al febbraio dell’anno scorso, quando lui è morto all’età di 103 anni.

Anne e Kirk hanno anche avuto due figli, Peter nato nel 1955 ed Erik, nato nel 1958 e purtroppo morto nel 2004.

Il cordoglio di Michael Douglas per la morte di Anne Buydens

SPETTACOLO NELLA FOTO: CATHERINE ZETA JONES CON IL FIDANZATO MICHAEL DOUGLAS, KIRK E ANNA DOUGLAS @LAPRESSE/ONLINE USA

Pur non essendo sua madre, ad Anne Buydens era molto legato anche Michael Douglas, uno dei figli di Kirk nati dal precedente matrimonio con Diana Dill. A dimostrare questo bellissimo legame che aveva con lei, è arrivato un commento del famoso attore tramite una nota rilasciata al magazine People:

Anne era molto più che una matrigna per me e non è mai stata “cattiva”. Ha tirato fuori il meglio di tutti noi, in particolare di nostro padre. Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto senza il supporto e la collaborazione di Anne. Catherine, io e i bambini l’abbiamo adorata! Sarà sempre nei nostri cuori!

Anne, all’anagrafe Hannelore Marx, era nata ad Hannover, in Germania, il 23 aprile del 1919. Da adolescente la sua famiglia si è trasferita in Belgio, più tardi in Svizzera, in Francia e infine negli Stati Uniti.

Ha preso il cognome Buydens dopo il suo matrimonio con Albert Buydens. Matrimonio terminato poco dopo. Successivamente ha conosciuto e sposato Kirk Douglas, con il quale è rimasta per tutta la vita. Cinque anni dopo il matrimonio con lui, nel 1959 è diventata ufficialmente cittadina statunitense.