La cantante Nikky McKibbin non ce l'ha fatta: era conosciuta per aver partecipato ad American Idol

La cantante Nikki McKibbin non ce l’ha fatta, è morta a 42 anni, dopo un’agonia durata diversi giorni. Ha lasciato un figlio di 15 anni. I medici in quei giorni hanno fatto il possibile per farla guarire, ma alla fine le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, proprio fino al decesso.

La giovane artista aveva 42 anni ed in molti nel mondo della musica, sono sconvolti dalla sua tragica ed improvvisa perdita. Era diventata famosa dopo aver partecipato al talent show American Idol, arrivando al terzo posto.

Secondo ciò che riporta il DailyMail, Nikki McKibbin è deceduta a causa di alcune complicazione legate ad un’aneurisma celebrare.

I medici nei giorni in cui è stata ricoverata, hanno fatto il possibile. Però, alla fine la sua situazione è peggiorata improvvisamente e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Il suo cuore ha cessato di battere nella notte di domenica 1 novembre. Ha lasciato un figlio di 15 anni, chiamato Tristan Langlet. Justin Guarini, che nell’edizione di America Idol è arrivato al secondo posto, ha voluto parlare della tragica scomparsa della cantante. Sul web ha scritto:

Era una donna focosa e divertente. Sapeva cantare bene ogni genere di canzone. Non era come le altre ragazze, era sempre felice e la sua eccitazione, era contagiosa. Riposa in pace e grazie per tutte le risate, la forza, l’amore e l’amicizia, che mi hai donato in questi anni!

Nikki McKibbin: la carriera

La cantante è apparsa per la prima volta nella televisione nel 2002, partecipando appunto al programma America Idol. Con le sue esibizione è riuscita ad arrivare al terzo posto.

Subito dopo è riuscita ad avere un contratto con la RCA Record, una nota casa discografica, ma che nel giro di pochi mesi è stato interrotto. Secondo sempre ciò che riporta il DailyMail, ha avuto sempre problemi di dipendenza da alcol e droghe.

Ha provato a disintossicarsi molte volte, ma tutti i suoi tentativi non hanno mai avuto successo. I familiari, proprio come i suoi amici, sono sconvolti dalla sua tragica ed improvvisa perdita.