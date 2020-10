Una malattia fulminante che in sette giorni le ha portato via la vita: si è spenta Denise Paganotti

Si è spenta Denise Paganotti, la 21enne che stava lottando, dentro un letto d’ospedale, contro una malattia fulminante che le ha portato via la vita in una settimana. I suoi genitori, cosi come l’intera comunità di Rudiano, piangono la sua prematura scomparsa.

Circa una settimana fa, Denise si è sentita male e i medici dell’ospedale Civile di Brescia, hanno deciso di ricoverarla. Prima di allora, non aveva mai mostrato segni di malessere e non aveva nessuna malattia pregressa. Viste le sue condizioni, i sanitari hanno poi deciso di trasferirla a Milano.

Il team medico ha cercato di salvarle la vita, ma ogni tentativo è fallito. Denise Paganotti si è spenta lo scorso 29 ottobre, nel suo letto d’ospedale.

Non le è stato permesso di lottare, la vita non le ha dato il tempo di realizzare e di sconfiggere il male. Una malattia fulminante e inaspettata, che le ha stroncato la vita in soli 7 giorni. Tanto è il dolore dei suoi genitori e di sua sorella Veronica.

Denise Paganotti, conosciuta e amata da tutti

Denise era molto conosciuta e amata, gli abitanti di Rudiano l’hanno descritta come una ragazza sempre solare e sorridente. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di ognuno di loro.

Riposa in pace dolcissimo angelo. Non ci sono parole, solo tante lacrime per queste maledette ingiustizie.

Il consiglio comunale, in segno di lutto, ha osservato un minuto di silenzio.

Un ragazza di 21 anni che amava la vita, amava l’arte e aveva tanti sogni nel cassetto. Un altro bellissimo angelo che rimarrà per sempre nel cuore di molti.

La data dei funerali non è stata ancora decisa. La comunità, gli amici e i compagni di scuola di Denise, si sono stretti al dolore della famiglia, dando loro amore e supporto.