Anche questa volta ha dimostrato di essere fortissima. Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale di Milano dove era ricoverata. La donna era risultata positiva al COVID-19. A raccontare le condizioni di salute della discografica è il marito.

Alberto Salerno ha spiegato che Mara Maionchi sta molto meglio e che per questo non è necessario il ricovero. Il produttore e discografico ha spiegato:

Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui. Io posso solo fare da tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa.

Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi insomma. Il focolaio era scoppiato a Italia’s Got Talent, show in cui anche Federica Pellegrini ha contratto il COVID-19 e risulta ancora essere positiva.

I VIP positivi al Coronavirus si stanno moltiplicando. Oggi anche Carlo Conti ha annunciato di essere positivo e di star comunque abbastanza bene. Il conduttore porterà avanti l’impegno di Tale e Quale Show da casa.

Qualche giorno fa invece è purtroppo toccato a Gerry Scotti, il conduttore pavese ha però dovuto rinunciare alle riprese dei prossimi show.

Una situazione critica per il nostro paese che ha visto il Governo e il premier Giuseppe Conte costretti a chiudere le principali attività di ristorazione, ma anche di cultura e centri benessere.

Uno scenario da cui difficilmente si prospetta di uscire presto. Serviranno sicuramente massicce dosi di vaccini per scongiurare ancora il peggio. Nel frattempo anche le notizie dal mondo sono preoccupanti.

La Francia si prepara ad un nuovo lockdown totale, il Belgio ha richiamato a lavoro anche i medici positivi al virus per mancanza di personale. Purtroppo, non sembra sia possibile tornare alla normaltà tanto presto.