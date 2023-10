Morta in un incidente stradale: due mesi fa aveva perso la mamma e la sua bambina di 10 anni

La vita a volte è ingiusta ed imprevedibile. La storia di questa mamma ha fatto il giro del mondo attraverso i social network, spezzando il cuore di tantissime persone.

Stephanie Croteau ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale. Tutti avevano avuto modo di conoscere il suo nome, dopo la tragedia che aveva coinvolto la sua famiglia. Solo due mesi fa, la donna aveva perso la madre e la sua bambina di 10 anni. Aveva lasciato i suoi 3 figli con la nonna, come era solita fare per andare a lavoro o sbrigare le commissioni quotidiane. Mai nessuno avrebbe potuto prevedere quanto sarebbe accaduto in quella casa.

Kim Fairbanks, questo il nome della nonna, ha perso la vita per mano del vicino di casa, che si è introdotto nel suo appartamento con un fucile. La donna è morta insieme alla sua nipotina di 10 anni. Gli altri due figli, una femmina di 12 anni e un maschio di 5 anni, sono rimasti feriti. Fortunatamente, non in modo grave e poco dopo sono potuti tornare tra le braccia della loro mamma Stephanie Croteau.

La madre non ha avuto nemmeno il tempo di elaborare il lutto, di rialzarsi e riprendere in mano la sua vita, per amore dei due figli sopravvissuti. È rimasta coinvolta in un sinistro stradale e purtroppo ha perso la vita sul colpo. Una notizia che ha straziato il cuore di tutti coloro che la conoscevano e che da quel drammatico giorno, l’avevano sostenuta ed aiutata:

Non ci sono parole per esprimere cosa la famiglia Croteau sta affrontando. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno in particolare ai bambini.

Ora è in pace con sua figlia e sua mamma. Non ci sono parole che possano descrivere il dolore e la devastazione che la famiglia sta provando.

Gli amici hanno dato vita ad una raccolta fondi, con lo scopo di aiutare i due bambini, rimasti ora senza la loro mamma.