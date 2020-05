Morta la principessa Maria Galitzine, a soli 31 anni Maria Galitzine, è morta improvvisamente a soli 31 anni: lascia un figlio piccolo.

Poche ore fa, è stata resa nota una terribile notizia, la principessa Maria Galitzine, è morta, a soli 31 anni. Era discendente dell’ultimo imperatore d’Austria. Tutta la famiglia è sconvolta per questa grande ed inaspettata perdita. Lascia i genitori, le sorelle, i fratelli, il marito ed il figlio di soli due anni.

La giovane donna, era figlia dell’Arciduchessa Maria Anna d’Austria e del principe Pierre Galitzine. Aveva fatto carriera nella moda, più precisamente con gli abiti da sposa.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il suo decesso è avvenuto lo scorso quattro maggio, a Houston, in Texas, dove viveva con i genitori, due sorelle e la sua famiglia.

La notizia è stata resa pubblica solo poco fa, dai media americani, in seguito alla conferma dal marito. La giovane mamma si è spenta a causa di un’aneurisma dell’aorta toracica.

I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La principessa Maria Galitzine era nata in Lussemburgo ed ha vissuto con la sua famiglia in Russia, più precisamente a Mosca. Poco dopo si è trasferita in Belgio e si è diplomata al College of Art and Design a Bruxelles.

Alla fine si è spostata prima a Chicago e subito dopo a Houston, sempre in America, con la famiglia. E’ proprio in quel periodo che ha incontrato il marito, lo chef Richi Hoop Singh, con il quale si è sposata nel 2017 con una cerimonia civile.

Dal loro matrimonio è nato Maxim, il bimbo che ora ha due anni. Maria Galitzine aveva fatto carriera nella moda, ma soprattutto con gli abiti da sposa. Il suo funerale è stato celebrato il forma molto ristretta, lo scorso venerdì.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.