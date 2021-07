Figlia di attori e madre a sua volta di attori. Il cinema spagnolo e mondiale piangono la morte della grande Pilar Bardem. Lo scorso 17 luglio, l’interprete se ne è andata all’età di 82 anni, gettando nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo. A dare l’annuncio, tramite un comunicato congiunto sui social network, ci hanno pensato i figli Javier, Carlos e Monica.

Commovente e carico di tristezza l’annuncio che Javier Bardem e i suoi fratelli maggiori Carlos e Monica hanno condiviso sui social network.

Vogliamo condividere con voi la notizia che Pilar Bardem, nostra madre, il nostro esempio di vita, è morta. Se ne è andata in pace, senza alcuna sofferenza, attorniata dall’amore della sua famiglia. Sappiamo bene quanto affetto e ammirazione molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l’attrice, la combattente e la persona sempre solidale che era. Ringraziamo con tutto il cuore quell’amore verso nostra madre.

Per lei ha voluto spendere parole di cordoglio e ammirazione anche il presidente spagnolo Pedro Sanchez. Nella sua nota, il Presidente ha voluto sottolineare anche il grande impegno di Pilar nella lotta per la difesa dei diritti di tutti.

Aldilà della enorme eredità che lascia per quanto riguarda il Cinema, il teatro e la Televisione, la grande Pilar Bardem è stata innanzitutto una difensora dell’uguaglianza, della libertà e dei diritti di tutti e tutte.

Vita e carriera di Pilar Bardem

María del Pilar Bardem Múñoz è nata a Siviglia il 14 marzo 1939, dall’attore catalano Rafael Bardem Solé e dall’attrice madrilena Matilde Múñoz Sampedro. Famiglia d’arte la sua, visto che anche suo fratello Juan Antonio Bardem è diventato un regista di altissimo livello.

Nel 1961 si è spostata con l’imprenditore Carlos Encinas, dal quale ha avuto tre figli, Carlos, Monica e Javier. Quest’ultimo è sicuramente colui che ha raggiunto livelli di successo più alti, vincendo addirittura un premio Oscar.

Nel 2011 e nel 2013, Javier Bardem e Penelope Cruz hanno reso Pilar anche nonna di due splendidi bambini.

Una versatilità strepitosa quella di Pilar, che per decenni è riuscita a lasciare in eredità decine di interpretazioni di altissimo livello al Cinema, ma anche al teatro ed in televisione.

Nel 1995, per il film “Nessuno parlerà di noi“, diretto da Agustín Díaz Yanes, vinse addirittura un premio Goya, uno dei iù alti riconoscimenti per attori spagnoli.