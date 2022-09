La vicenda di Alessandra Matteuzzi ha sconvolto l’intera Italia. La donna 56enne ha perso la vita per mano del suo ex Giovanni Padovani.

L’uomo si è presentato sotto la sua abitazione e ha dato sfogo alla sua rabbia. Si è avventato su di lei a mani nude, poi con un martello e alla fine con una panchina in ferro battuto che si trovava nell’atrio del palazzo.

A Mattino Cinque, il programma televisivo condotto da Federica Panicucci, è stata intervistata la vicina di casa. Quest’ultima è stata testimone di tutta la scena e ha raccontato i dettagli, davanti alle telecamere, di quel giorno che nessuno dimenticherà mai.

La donna si trovava nella sua abitazione, quando ha sentito qualcuno urlare. Si è affacciata alla finestra della cucina e ha visto Alessandra Matteuzzi chiedere al calciatore di 27 anni di andarsene. Lui insisteva, la pregava, voleva parlare con lei. Ad un certo punto ha iniziato a dare sfogo alla sua rabbia e quando la vicina di casa si è resa conto della gravità della situazione, si è precipitata giù per le scale con l’intenzione di fermarlo.

È sembrato che si stesse allontanando invece è tornato ad aggredirla, poi ho urlato, mi sono fiondata giù dalle scale pensando di spingerlo via, quando sono arrivata giù era priva di sensi, ho urlato dicendogli di smetterla. Quindi ho trascinato via la panchina usata come arma contro di lei, poi ho provato a spingerlo via da lei, trascinarlo, al che ha cominciato ad avere un po’ di lucidità.