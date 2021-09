Sono emersi nuovi aggiornamenti sulla morte di Chiara Ugolini, la giovane 27enne uccisa dal vicino di casa mentre si trovava nella sua abitazione a Bardolino, provincia di Verona.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, dopo un esame autoptico durato circa 4 ore, il medico legale non è riuscito a scoprire la reale causa del decesso della ragazza. Sono stati riscontrati diversi traumi interni (nuca, torace ed addome) che proverebbero una colluttazione tra la vittima e l’assassino, ma nessuna lesione che spiegherebbe il decesso.

Gli inquirenti, dopo le indagini, hanno anche stabilito che l’omicida sia entrato da una finestra che si affaccia sul terrazzo delle scale e non da un balcone esterno, come era stato inizialmente dichiarato.

Non sono ancora chiari nemmeno i danni causati dallo straccio intriso di candeggina trovato nella bocca di Chiara Ugolini. Quest’ultimo spiegherebbe il sangue trovato nella bocca della vittima.

Le forze dell’ordine hanno arrestato il 38enne Emanuele Impellizzeri, vicino della giovane, con l’accusa di omicidio. L’uomo è stato fermato in autostrada a bordo della sua moto.

Ha subito confessato il suo folle gesto e ammesso di sapere che Chiara si trovasse in casa da sola in quel momento, ma non ha saputo spiegare il movente.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la ragazza ha sorpreso il 38enne nella sua abitazione e tra i due è nata una colluttazione, finita in tragedia.

Bisognerà ora attendere ulteriori esami e la conclusione dell’indagine, per capire cosa abbia portato al decesso di Chiara e quale sia la motivazione dietro l’intrusione di Impellizzeri nella sua abitazione e il successivo omicidio della sua vicina di casa.

Chiara Ugolini conviveva con il suo compagno Daniel Bongiovanni. L’uomo, sconvolto e straziato da quanto accaduto, ha pubblicato un commovente post sui social:

Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai.