Sono in corso tutte le indagini del caso per la tragica ed improvvisa morte di Lorenzo, il bimbo di 6 anni caduto dal quad, guidato da un’amica di famiglia. Quest’ultima di 26 anni, al momento risulta essere indagata per il reato di omicidio colposo, in attesa di altri accertamenti sul terribile incidente.

Per il piccolo e la sua famiglia doveva essere una giornata di festa, che invece si è trasformata in una tragedia. Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino.

I fatti sono iniziati dopo l’ora di pranzo, nella giornata di lunedì 18 aprile, a Pasquetta. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nelle campagne di Olevano Romano, alle porte di Roma.

Lorenzo nella giornata di martedì 19 aprile, avrebbe compiuto 6 anni ed era felice di poter festeggiare il compleanno. Tuttavia, non è mai arrivato a quella giornata, poiché è morto poche ore prima.

Dopo mangiato, il piccolo insieme ad una ragazza amica di famiglia, è salito sul quad per fare un giro. Pochi minuti dopo, proprio davanti agli occhi dei genitori, la giovane ha perso il controllo del veicolo e si sono ribaltati.

Il mezzo ha schiacciato il bambino e, nonostante i tentativi dei medici intervenuti, per Lorenzo non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso proprio sul luogo in cui è avvenuto il dramma.

Le indagini per la morte di Lorenzo, il bimbo di 6 anni schiacciato dal quad

La ragazza alla guida, invece, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma ora non risulta essere in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno scelto di aprire un fascicolo d’indagine e l’amica di famiglia risulta essere l’unica indagata per il reato di omicidio colposo.

Lo scopo è proprio quello di capire se abbia perso il controllo del mezzo per un malfunzionamento oppure per un dislivello del terreno. Il quad infatti è ora sotto sequestro.

Il corpo del bambino è al Policlinico di Tor Vergata e nelle prossime ore il medico legale effettuerà l’autopsia. Questo esame potrà dare altre risposte concrete agli inquirenti sulla causa che ha portato alla sua morte straziante e terribile.