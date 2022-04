Una vera e propria tragedia è quella accaduta nel giorno di Pasquetta, ad Olevano Romano. Un bambino di appena 6 anni è morto in seguito ad un incidente con il quad, guidato da un’amica di famiglia. Erano vicini casa ed i genitori hanno assistito a tutta la scena.

Purtroppo nemmeno i tentativi dei sanitari sono risultati essere utili per il piccolo. Dopo averlo rianimato a lungo, non hanno avuto altra scelta che constatare il tragico decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nel primo di pomeriggio di ieri, lunedì 18 aprile, in una giornata che doveva essere di festa. Precisamente nel comune di Olevano Romano, in provincia di Roma.

La famiglia con alcuni amici erano nel giardino di casa. Tutto stava procedendo normalmente per loro e non era avvenuto nulla che potesse far immaginare una tragedia simile.

Subito dopo aver mangiato però, un’amica di famiglia di circa 26 anni, ha preso il quad per fare un giro e con lei è andato anche il bimbo. Lo scopo era proprio quello di fare una passeggiata.

Tuttavia, proprio mentre si trovavano nella strada sterrata a pochi metri dalla casa, la ragazza ha perso il controllo del veicolo. Si sono ribaltati e sono caduti a terra, le condizioni del piccolo sono apparse disperate sin da subito.

Le indagini per la morte del bambino di 6 anni caduto dal quad

I genitori hanno assistito alla scena, senza poter far nulla. I medici intervenuti sul posto, hanno provato a rianimarlo, ma a causa dei traumi riportati dopo l’incidente per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il pm di Tivoli ha voluto aprire un’inchiesta per il reato di omicidio colposo. Il quad è sotto sequestro ed anche il corpo del bimbo è al Policlinico di Tor Vergata, in attesa dell’autopsia.

La ragazza di 26 anni alla guida del veicolo è ora ricoverata in ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. Il piccolo nella giornata di oggi martedì 19 aprile avrebbe compiuto sei anni e non vedeva l’ora di poter festeggiare il suo compleanno.