Morte del piccolo Alessandro Izzi, maestre sotto inchiesta: cosa sta succedendo e la loro versione dei fatti

Le maestre del piccolo Alessandro Izzi sono state iscritte nel registro degli indagati. Una atto dovuto, come ha precisato la Procura, per poter procedere con le indagini. Il bambino di 11 mesi ha perso la vita mentre si trovava all’asilo nido. Non si è svegliato dal riposino pomeridiano.

La triste vicenda è accaduta lo scorso 29 settembre a Porcellengo di Paese, in provincia di Treviso. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al bambino, probabilmente è deceduto per un arresto cardiaco. Si è parlato anche di SIDS, la sindrome del decesso improvviso del neonato. Una condizione che colpisce i bambini di età compresa tra un mese e un anno di vita e che, ad oggi, non ha ancora una spiegazione medica.

Disposta l’autopsia sul corpicino di Alessandro Izzi

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine e iscritto nel registro degli indagati tutte quelle persone che avrebbero dovuto vigilare su Alessandro Izzi. Un atto dovuto per far luce su cosa sia davvero accaduto all’interno della struttura scolastica.

Si tratta di un atto a garanzia delle persone coinvolte, in modo che possano partecipare con un loro consulente agli accertamenti, che verranno disposti. Dirimente sarà l’autopsia che permetterà di stabilire le cause del decesso. In base all’esito si accerteranno eventuali responsabilità.

Le maestre hanno spiegato di averlo messo a dormire, come ogni giorno, per il riposino pomeridiano. Ma poco dopo, quando sono andate a svegliarlo, si sono rese conto che c’era qualcosa che non andava. Il piccolo di 11 mesi non rispondeva e così hanno lanciato l’allarme. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per il minore non c’è stato nulla da fare.

I suoi genitori, appresa la notizia, sono stati colpiti da un malore e portati in ospedale.

Sarà fondamentale ora attendere i risultati dell’esame autoptico, che stabiliranno l‘esatta causa del decesso. Alessandro Izzi potrebbe aver perso la vita per SIDS, una condizione che nessuno avrebbe potuto prevedere o per altre ragioni. Non si esclude, per ora, nemmeno l’omissione da parte di chi avrebbe dovuto occuparsi di lui.