Al momento sono in corso tutte le indagini del caso per capire come sia avvenuta la morte del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni trovato nella piscina con la faccia rivolta verso il basso. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio colposo.

Una vicenda alla quale gli inquirenti devono ancora trovare delle risposte. La famiglia nel frattempo chiede di rispettare il loro dolore per la tragica perdita.

Secondo ciò che riportano i media locali, le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine, con il reato di omicidio colposo. Hanno deciso di iscrivere nel registro degli indagati 5 persone, come atto dovuto.

Queste sono: la titolare delle piscine Conca Verde, i due bagnini ed anche i genitori del piccolo. Lo scopo degli inquirenti è proprio quello di poter nominare un perito per l’autopsia, che è prevista nella giornata di oggi, giovedì 12 agosto.

Questo esame dovrà aiutare a capire come il bimbo sia finito in acqua. Questo perché il papà in un’intervista ha dichiarato che si era allontanato per giocare con un amichetto e che non si sarebbe mai tuffato da solo nella vasca. Credono infatti che sia stato colpito da un malore.

Il dramma del piccolo Christian Menin e l’appello del papà

La tragedia si è consumata nella giornata di lunedì 9 agosto. Precisamente a San Pietro in Gu, un piccolo comune in provincia di Padova.

L’intera famiglia ha deciso di andare in piscina per trascorrere del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Con loro c’era anche la bimba di 8 mesi. Tuttavia, intorno alle 13 la bagnina ha trovato il piccolo Christian con la faccia rivolta verso il basso, nella vasca profonda circa un metro e venti.

Si è tuffata subito e lo ha tirato fuori. Nel frattempo i presenti hanno lanciato l’allarme ai sanitari. I medici intervenuti hanno avviato tutte le manovre di rianimazione e hanno anche trasportato il piccolo all’ospedale locale. Intorno alle 14.30 i dottori hanno potuto solo constatare il suo decesso. Il papà Emanuele, in un’intervista con Corsera, ha detto: