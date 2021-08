Non ce l’ha fatta il bimbo di soli 6 anni, che nella tarda mattinata di ieri è stato trovato privo di sensi in piscina. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il suo cuore ha cessato di battere, pochi minuti dopo esser arrivato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito.

Le forze dell’ordine intervenute ora hanno posto sotto sequestro l’intera struttura. Stanno cercando di capire se il piccolo abbia avuto un malore improvviso o se il tutto è avvenuto a causa di un incidente.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto poco prima delle 13:00, di lunedì 9 agosto. Precisamente a San Pietro in Gu, in provincia di Padova.

Il piccolo era con la sua famiglia alle piscine “Conca Verde”. Volevano trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, poco prima di pranzo, la bagnina ha trovato il bambino esanime con la faccia rivolta verso il basso, dentro la vasca profonda circa un metro e 20. Si è tuffata tempestivamente per provare a salvarlo e subito dopo ha chiesto aiuto ai soccorritori del 118.

I sanitari intervenuti hanno avviato in fretta tutte le manovre di rianimazione ed hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale, nel reparto di pediatria.

Il tragico decesso del bimbo di 6 anni

I dottori hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Intorno alle 14.30 non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

I carabinieri intervenuti sul posto, ora hanno messo sotto sequestro l’intera struttura. Stanno cercando di capire come si siano svolti i fatti e stanno anche interrogando tutti i presenti.

Lo scopo delle forze dell’ordine ora è quello di capire se il piccolo abbia avuto un malore improvviso o se sia rimasto vittima di un drammatico incidente. La tragedia purtroppo si è consumata davanti agli occhi dei suoi genitori, che ora sono sconvolti dalla perdita tragica ed improvvisa.