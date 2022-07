La vicenda del piccolo Domenico Bandieramonte ha sconvolto tutti. È morto a soli 4 anni, dopo aver contratto un batterio killer. La sua mamma chiede giustizia e punta il dito contro l’ospedale. Continua a ripetere che il suo bambino stava bene e che dalla decisione di mettergli un sondino, le sue condizioni sono peggiorate: “Me lo hanno ucciso”.

Il bimbo ha accusato strani malesseri, così i suoi genitori hanno deciso di portarlo al pronto soccorso del San Marco di Catania, dove gli hanno diagnosticato un disturbo intestinale. Ambra Cucina, questo il nome della madre, è certa che suo figlio abbia contratto l’enterococco per colpa di quel sondino. Il batterio ha colpito i suoi organi, dai reni al cuore.

Ambra Cucina ha denunciato la vicenda con un video sui social e con successive foto del piccolo Domenico Bandieramonte, che testimoniano i suoi ultimi momenti di vita e ciò che è stato costretto a subire nel letto di ospedale.

Voglio giustizia per mio figlio e voglio che emerga la verità. Mio figlio stava bene. Non posso credere che ora non c’è più. Lo avevo portato al pronto soccorso perché vomitava e aveva mal di pancia. Una semplicissima intossicazione. Me lo hanno ucciso, lo hanno devastato. Dal primo momento in cui gli hanno infilato in gola un sondino, non si è capito più nulla e non l’ho più potuto vedere.