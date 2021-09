L’intero quartiere dove è avvenuta la tragedia del piccolo Samuele Gargiulo, è sconvolto. Un uomo alle telecamere di Mattino Cinque ha raccontato tutto ciò che ha visto in quei secondi drammatici. Nel frattempo continuano senza sosta le indagini da parte delle forze dell’ordine, per capire cosa sia accaduto al piccolo.

CREDIT: MEDIASET MATTINO 5

Una vicenda terribile che ha gettato nello sconforto tutta l’Italia. Al momento sotto l’abitazione della famiglia, in molti sono andati anche solo per portare un peluche o un mazzo di fiori.

L’inviato di Mattino Cinque, nella giornata di lunedì 20 settembre, ha deciso di andare a vedere la situazione sotto al palazzo in via Foria. È riuscito ad incontrare anche uno dei testimoni.

L’uomo ha deciso di raccontare davanti alle telecamere del programma televisivo, tutto ciò che ha visto in quei minuti terrificanti. Il testimone all’inviato ha dichiarato:

CREDIT: MEDIASET MATTINO 5

All’improvviso abbiamo visto questo bambino cadere. Lui era fuori al balcone con il piccolo. Come fa un bambino così piccolo a buttarsi con una ringhiera così alta? Sembrava una scena di film dell’orrore, poi c’è stato il botto e sangue dappertutto. L’intero quartiere è sconvolto.

Il dramma e le indagini per la morte di Samuele Gargiulo

La tragedia di questa famiglia è avvenuta nella mattinata di sabato 17 settembre. Ovviamente il bimbo non era solo in casa, ma con lui c’era la mamma, incinta all’ottavo mese e Mariano Cannio, il domestico che aiuta questi genitori da ormai diversi anni.

La donna in quei secondi era andata in un’altra stanza. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il suo bambino è precipitato dal balcone al terzo piano.

I presenti vista la gravità della vicenda, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. La situazione del piccolo di soli 3 anni, è apparsa critica sin da subito. Infatti nonostante il trasporto in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tutto sembrava essere avvenuto a causa di una tragica fatalità. Tuttavia, solo poche ore gli inquirenti hanno deciso di fermare il domestico con l’accusa di omicidio. Saranno solo le indagini a fare più chiarezza sulla triste vicenda.

