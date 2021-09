Una gravissimo episodio è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 17 settembre, in via Foria, a Napoli. Purtroppo un bambino di circa 4 anni è morto dopo un volo di circa 15 metri, è precipitato da un appartamento al terzo piano. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Una vicenda drammatica, che ha scosso la famiglia, ma anche le persone che erano nei paraggi ed hanno assistito alla scena. Gli inquirenti al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata poco prima delle 13, di venerdì 17 settembre. Precisamente in un appartamento di una palazzina che si trova in via Foria, a Napoli.

Sono stati proprio i passanti a lanciare l’allarme, dopo aver visto il piccolo cadere a terra. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, poiché sono ancora in corso le indagini.

Da una prima ricostruzione il bimbo sarebbe caduto dal terzo piano della palazzina. Non è ancora chiaro se però sia precipitato da una finestra o da un balcone. È anche da capire se al momento fosse da solo in casa o se c’erano degli adulti, che lo hanno perso di vista per qualche istante.

Le persone che hanno visto il piccolo a terra, si sono presto rese conto che la situazione era grave. Infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il tragico decesso del bambino di 4 anni caduto dal terzo piano

I medici intervenuti hanno provato subito a rianimarlo. Con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato anche d’urgenza all’ospedale Pellegrini, di Napoli.

Tuttavia, pochi minuti dopo il suo arrivo nel pronto soccorso, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Purtroppo il piccolo, a causa della caduta ha riportato dei traumi che per lui sono risultati essere fatali.

Nell’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno ascoltando anche le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena drammatica.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: