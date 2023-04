Le indagini per il decesso improvviso e straziante della piccola Alessia Nigel, la bimba di 4 anni deceduta per una febbre molto alta

Sono in corso tutte le indagini del caso, che purtroppo hanno portato alla prematura e straziante scomparsa della piccola Alessia Nigel, la bimba di soli 4 anni deceduta in ospedale per una febbre molto alta. I genitori hanno deciso di presentare un esposto ai Carabinieri.

Gli inquirenti al momento stanno lavorando per ricostruire con esattezza ciò che è successo e soprattutto l’esatta causa che ha portato al decesso della bambina.

Il triste episodio è avvenuto nella prima mattina di mercoledì 29 marzo, intorno alle 6 del mattino. La famiglia di origini romene, vive nel comune di Sambuca, che si trova nella provincia di Agrigento.

La bambina stava poco bene, aveva una strana febbre, che saliva e non ne voleva sapere di scegliere. I genitori vista la situazione si sono preoccupati ed hanno quindi deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II, di Sciacca.

Una volta qui i dottori del pronto soccorso l’hanno sottoposta alle prime cure del caso. Alla fine hanno disposto il suo ricovero nel reparto di Pediatria, per gli ulteriori controlli.

Nelle ore successive purtroppo le condizioni della bambina non sono mai migliorate. Fino purtroppo al suo straziante decesso, i medici non sono riusciti a fare più nulla per salvarle la vita.

Le indagini per il decesso della piccola Alessia Nigel

I genitori al momento hanno deciso di presentare un esposto ai Carabinieri. Loro accusano i sanitari di non aver fatto di tutto per salvare la piccola, per questo vogliono che sia fatta chiarezza.

Gli inquirenti in queste ore hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della bimba, prevista per il primo aprile ed anche di iscrivere sei medici, tra pronto soccorso e Pediatria, sul registro degli indagati.

Nel frattempo il sindaco del piccolo comune di Sambuca, sta facendo il possibile per mostrare vicinanza alla sua famiglia. Infatti ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si potranno celebrare i suoi funerali.