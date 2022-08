Aumentati i controlli alle stazioni di Rimini e di Riccione, in questi weekend estivi in cui le due cittadine romagnole sono prese d’assalto da giovani e giovanissimi che raggiungono la Riviera per divertirsi fino all’alba in discoteca. Dopo la morte di Giulia e Alessia, travolte da un treno Frecciarossa mentre rientravano a casa nel bolognese, un atto dovuto per controllare e vigilare.

Dopo la tragica morte di Giulia e Alessia Pisanu, travolte da un treno Frecciarossa diretto a Milano nella mattinata del 31 luglio scorso, alla stazione di Riccione, dopo una serata trascorsa in discoteca, tanti giovani sono tornati nel weekend successivo alla tragedia che ha scosso tutto il paese.

I ragazzi e le ragazze che vogliono divertirsi a Riccione e Rimini spesso arrivano in treno da ogni parte d’Italia, per poi raggiungere a piedi o con le navette locali e discoteche della riviera. I controlli erano già aumentati con l’arrivo dell’estate, ma dopo la tragedia di Riccione oggi sono più serrati.

Gli agenti della Polfer, insieme ad altri colleghi mandati dal questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, operano in divisa e in borghese. In un weekend hanno identificato 586 giovani, di cui 131 stranieri. Controlli intensificati in vista anche di Ferragosto.

In vista del prossimo fine settimana, Annarita Santantonio, dirigente della Polfer dell’Emilia Romagna, annuncia più agenti a presidiare le stazioni di Rimini e di Riccione, che andranno ad aggiungersi a quelli già di servizio. Così da controllare di giorno e di notte.

Morte di Giulia e Alessia, la movida romagnola torna ad affollare le stazioni di Rimini e di Riccione

I controlli nei weekend si intensificano non solo nelle stazioni, ma anche in tutti i luoghi frequentati dai giovani, con agenti della Questura e del reparto prevenzione crimine affiancati da carabinieri, finanzieri e polizia locale, da Bellaria fino a Cattolica.

Piazze, parchi, stabilimenti balneari, locali, strade e molto altro ancora, per garantire la sicurezza di tutti.