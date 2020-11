La tragica ed improvvisa morte del Campione Diego Armando Maradona, è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 25 novembre. Nella serata sei medici hanno effettuato l’esame autoptico. I primi risultati sono arrivati nelle scorse ore. La famiglia ha chiesto ai dottori di lasciare i telefoni all’esterno, poiché avevano paura che potessero scattare delle foto inappropriate.

Il mondo intero piange la scomparsa di un grande calciatore. La notizia della sua tragica morte è stata diffusa proprio dai media argentini.

Secondo le informazioni emerse, in un primo momento hanno dichiarato che il suo decesso fosse avvenuto per un arresto cardio circolatorio. I sanitari però, hanno deciso di effettuare l’autopsia per chiarire esattamente cosa sia accaduto. Hanno effettuato l’esame tra le 19:30 e le 22:00 all’ospedale San Fernando. La famiglia ha chiesto anche la presenza un perito nominato proprio da loro.

Il quotidiano locale “La Nacion” ha reso noti i primi risultati. Hanno dichiarato che la tragica morte è avvenuta per un’insufficienza cardiaca acuta, in un paziente affetto da miocardiopatia dilatativa.

Quest’insufficienza, di conseguenza, ha provocato un edema polmonare acuto. Infatti l’improvvisa morte è avvenuta nella sua abitazione. Ovviamente per avere una relazione completa dell’esame, bisognerà aspettare i risultati degli esami tossicologici.

I medici vogliono capire se poco prima del suo decesso, avesse preso farmaci, sostanze stupefacenti o avesse bevuto alcol.

Morte Diego Armando Maradona

CREDIT: FIFA TV

Il Campione si è spento per sempre all’età di 60 anni, lasciando un vuoto incolmabile in tutto il mondo. Lo scorso mese ha subito un delicato intervento alla testa ed infatti era tornato a casa da pochi giorni.

Subito dopo l’esame autoptico, i familiari hanno chiesto il trasferimento del corpo di Maradona. Hanno allestito la camera ardente nella Casa Rosada, a Buenos Aires.

Il mondo intero è sconvolto per questa tragica ed improvvisa scomparsa. Sul web sono apparsi migliaia di messaggi da parte di tutti i campioni che lo hanno conosciuto, ma anche da parte di molti tifosi. Nelle ultime ore a Napoli, si sta anche pensando al cambio del nome dello Stadio San Paolo, dove Maradona ha giocato per molti anni.