Sono giorni di grande strazio e dolore quelli che purtroppo stanno vivendo i familiari di Giulia Tramontano. La 29enne incinta che risultava essere scomparsa e che alla fine, è stata trovata senza vita, deceduta per mano del suo compagno, padre del figlio che portava in grembo.

CREDIT: RAI 3

I familiari sin da subito si sono allarmati. La madre si è preoccupata dalla mattina di domenica 28 maggio, poiché si sarebbero dovute sentire come ogni giorno, ma in quell’occasione in telefono di Giulia era spento.

Il fidanzato Alessandro Impagnatiello quella sera si è recato in caserma per presentare una denuncia. Si è recato in caserma con sua madre e ben presto gli agenti hanno avviato le ricerche del caso.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni la situazione ha iniziato a farsi sempre più chiara. Purtroppo grazie anche alle tracce biologiche nell’auto e nella casa che i due fidanzati condividevano, il ragazzo messo alle strette, ha deciso di confessare.

CREDIT: RAI 3

Ha spiegato cosa è accaduto nella notte di sabato e domenica in quella casa. Inoltre, ha anche portato gli agenti nel luogo in cui aveva occultato il corpo della sua fidanzata e madre del figlio che portava in grembo.

La confessione della madre di Giulia Tramontano

I genitori e tutti i familiari di Giulia, sin dal momento in cui non hanno più avuto sue notizie, hanno cercato di fare il possibile. Hanno pubblicato appelli sui social ed hanno anche contattato la trasmissione Chi l’ha Visto?

Proprio una delle inviate è riuscita ad intervistare la madre ed il fratello. La donna sconvolta ed addolorata dalla scomparsa della figlia, senza sapere il triste epilogo, nell’intervista ha dichiarato:

Chiamami, mandami un messaggio. Faccio anche una cosa stupida, io le mando ancora dei messaggi.

Purtroppo solo poche ore dopo la messa in onda si questo servizio, è arrivata la straziante notizia. Giulia non era più una scomparsa, ma era l’ennesima vittima di un uomo, che ha scelto di mettere fine alla sua vita, al culmine di un litigio, per le scoperte fatte sulle sua vita parallela.