Valentina Boscaro ha spezzato per sempre la vita di Mattia Caruso: la sorella e il fratello della vittima non credono alle sue parole

La sorella e il fratello di Mattia Caruso sono stati intervistati dagli inviati della trasmissione televisiva Mattino 5. Entrambi, davanti alle telecamere, hanno ripetuto che il fratello non era violento con Valentina, ma era lei che lo manipolava, anche psicologicamente.

Rosario, il fratello, ha spiegato: “Io mio fratello l’ho cresciuto, ma negli ultimi tempi era molto distante. Viveva solo per lei”. Mentre Melinda, la sorella, ha risposto: “Si sono dette tante bugie, lui non era violento ma il contrario. Era lui a subire violenza, anche psicologica. Non c’è nulla che possa giustificare quello che lei ha fatto. Lei deve rispondere di quello che ha fatto”.

Valentina Boscaro ha mentito per circa 4 giorni agli inquirenti, raccontando di un uomo incappucciato, con il quale Mattia si era allontanato, prima di fare ritorno da lei insanguinato. Ha allarmato i soccorsi e si è fatta trovare in lacrime, mentre Caruso era agonizzante sul suo grembo.

Dopo giorni di interrogatorio, la Boscaro è crollata ed ha confessato di essere stata lei. Mattia faceva uso di sostante stupefacenti e beveva, la picchiava sempre. Così, quella sera, quando ha visto l’arma sul cruscotto, ha deciso di difendersi. Voleva soltanto ferirlo, per sfuggire ai suoi pestaggi.

Perché, se ha agito per legittima difesa, ha inventato la storia dell’uomo misterioso? Quanto è credibile la versione di Valentina Boscaro? Secondo la famiglia di Mattia Caruso, la donna sta mentendo e continuerà a farlo.

Nel frattempo, sono emersi i primi risultati dell’autopsia, che al momento aggravano ancora di più la posizione della fidanzata. Il 30enne ha perso la vita per un solo colpo, preciso, al cuore. Nessun segno di colluttazione o di difesa. Secondo il medico legale, è stato preso di sorpresa.

Gli inquirenti stanno esaminando anche il telefono di Mattia, con la speranza di trovare elementi utili a ricostruire la serata.