Mattia Caruso è stato trovato in fin di vita in un parcheggio di Abano Terme. È deceduto in ospedale, dopo che qualcuno lo ha ferito con un’arma da taglio, dritto al cuore.

La fidanzata Valentina Boscaro aveva raccontato agli inquirenti di un uomo misterioso, con il quale Mattia si era allontanato, per poi tornare in auto sanguinante. Il suo racconto però è subito apparso pieno di dubbi e gli inquirenti hanno deciso di ascoltarla per la seconda volta.

Alla fine, la ragazza è crollata ed ha confessato di essere l’autrice del delitto.

Si è giustificata con gli inquirenti, spiegando che Caruso era sotto effetto di sostanze stupefacenti e che l’aveva picchiata. Così, l’ha ferito con un coltello a serramanico, ma non voleva che finisse così.

Davanti al pm, ha raccontato che quella di quella sera, è stata l’ennesima lite in cui lui l’aveva picchiata. All’improvviso, la sua mente ha ricordato di quell’arma nel cruscotto del veicolo. Era proprio di Mattia Caruso. Così si è difesa, puntato dritto al suo cuore. La sua intenzione era solo quella di ferirlo.

I soccorsi, dopo l’allarme, hanno trovato il 30enne agonizzante in una strada del posto e lo hanno trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Mattia Caruso: la prima versione dei fatti, poi la verità

Il racconto di Valentina ha subito destato sospetti, era colmo di incongruenze e contraddizioni.

Aveva prima raccontato di essere rimasta sola in macchina in un parcheggio e che il ragazzo si era allontanato per pochi istanti con un uomo misterioso, per poi tornare in auto e guidare, finché non si è accasciato.

Solo allora lei si è resa conto che sanguinava. Dettagli che non hanno convinto gli inquirenti. Alla fine, Valentina ha confessato tutto. Nessun regolamento di conti, nessun uomo misterioso, nessuno spaccio di droga. Mattia Caruso ha perso la vita per mano della sua fidanzata.