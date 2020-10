La morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello resta ancora un mistero, nonostante siano passati quasi tre mesi da quel tragico 3 agosto. Durante una delle ultime puntate di Quarto Grado, un inviato si è recato nelle campagne di Caronia, per mostrare la pista degli animali: i colpevoli secondo la famiglia Mondello e la famiglia Parisi.

Non molto distante dal punto in cui sono stati ritrovati i resti del bambino, c’è una struttura, che in apparenza sembra disabitata. Dietro la casa ci sono altre strutture, stalle e ricoveri per animali. Tutti completamente vuoti.

La domanda che l’inviato di Quarto Grado si è posto, è la stessa della famiglia e di tutti coloro che stanno seguendo la tragedia: è possibile che il 3 agosto in quelle strutture ci fossero degli animali? Se si, ora dove sono?

Sono molti gli animali che vivono in quelle campagne, così come sono molti gli allevatori. Mucche, maiali neri, tutti ben recitanti, che pascolano in fondi privati.

Nel video viene mostrato un cancello chiuso, con un cartello ben chiaro: chiudere il cancello, animali al pascolo. Pericolo!

Dopo un’intera giornata a guidare e camminare per le campagne di Caronia, l’inviato non ha incontrato persone e nemmeno cani liberi. Ma molti indizi gli hanno fatto capire che quella era una zona frequentata. Gli animali recitanti sono tutti ben curati e registrati, ciò vuol dire che qualcuno si prende cura di loro.

Durante il servizio, Quarto Grado ha anche rivolto alcune domande ad un allevatore. L’uomo ha assicurato che tutti gli animali presenti sono di proprietà e che non ci sono randagi nella zona. I lotti sono numerosi, così come i loro proprietari.

Viviana Parisi e Gioele Mondello: segni compatibili con animali

Sul corpo di Viviana Parisi sono stati individuati segni di morsi e i resti del piccolo Gioele Mondello sono compatibili con l’aggressione di animali. Ma possibile che nessuno abbia visto nulla? Possibile che quel giorno non ci fosse nessun allevatore a curare i propri animali? Se qualcuno ha visto qualcosa, perché non si fa avanti? Cosa è cambiato nella campagne di Caronia dal 3 agosto?

Gli inquirenti hanno prelevato il Dna a diversi cani della zona. Due di questi si chiamano Rocco e Giorgina e l’inviato della trasmissione, è andato a conoscerli. Due cani coccolosi, tenuti a catena, che hanno mostrato un comportamento dolce e socievole davanti ad un essere umano che non avevano mai visto.

Perché non ci sono più cani liberi? Come sono morti Viviana e Gioele? I misteri sono ancora troppi, ma le indagini continuano.