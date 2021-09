Dopo un anno dalla morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello, sono state diffuse delle intercettazioni del marito Daniele Mondello. Telefonate avvenute il giorno successivo al ritrovamento del corpo senza vita della dj.

Non me l’aspettavo una cosa così, che andava a finire così. Pensavo che lei se ne era scappata, perché si spaventava che gli prendevano il bambino, aveva la fissazione che gli prendevano questo bambino… e quindi non lo so boh… se ne è scappata? Ora martedì vediamo nell’autopsia.