Si è conclusa la prima udienza preliminare sul caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Il Gip Eugenio Aliquó, del Tribunale di Patti, dovrà decidere nei prossimi giorni, se accogliere la richiesta di archiviazione della Procura di Patti o quella di opposizione dei legali della famiglia Mondello.

Gli inquirenti sono convinti della loro tesi, ribadita anche nell’aula del Tribunale. Le indagini proverebbero che Viviana Parisi abbia ucciso il suo bambino, probabilmente strangolandolo e si sia poi gettata dal traliccio. Nessuna lesione e nessun trauma, che secondo la Procura potrebbero far pensare al coinvolgimento di una terza persona.

Pietro Venuti e Claudio Mondello, i due legali di Daniele Mondello, non la pensano affatto così. Ed hanno presentato al Gip una richiesta di opposizione con una lunga documentazione allegata. Tanti i dubbi e le incertezze, che mai sono stati chiariti.

Dopo l’udienza, Daniele Mondello non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma il suo legale Pietro Venuti ha spiegato all’Adnkronos:

Ci siamo anche orientati per un approfondimento attraverso una apparecchiatura molto più tecnica. Per evidenziare delle lesività che, secondo il tipo di indagine che hanno fatto in questo momento, non è stata ravvisata. E comunque riteniamo che l’ipotesi che è sempre stata seguita dalla Procura dell’omicidio-suicidio, sia assurda. E lo abbiamo spiegato nell’atto di opposizione. Credo che sia un atto doveroso verso una mamma e il suo bambino.