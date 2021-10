Dopo la foto dei pantaloncini, Daniele Mondello ha voluto mostrare sui social anche la foto della maglietta indossata dal piccolo Gioele il giorno della sua indimenticabile morte.

Ecco cosa è rimasto della maglietta del MIO BAMBINO. FINCHÉ NON TROVO LA VERITÀ IO NON MI FERMO. NON FINISCE QUI VIVIANA E GIOELE MERITANO GIUSTIZIA E VERITÀ. Mi rivolgo ai paesi di Caronia, Sant’Agata Militello, Santo Stefano di Camastra. Aiutatemi a trovare la VERITÀ. Aiutatemi a trovare un po’ di PACE. Viviana poteva essere vostra MOGLIE, vostra SORELLA, vostra FIGLIA. Gioele poteva essere vostro FIGLIO, vostro NIPOTE, vostro FRATELLINO. Non abbiate PAURA, Chi sa PARLI. Sono un PADRE e MARITO distrutto dal DOLORE che mi LACERA DENTRO.

Buona parte della maglietta del piccolo Gioele Mondello non c’è più, è stata strappata via. Le parti rimanenti sono bucate e stracciate. Anche i pantaloncini del piccolo presentano diversi buchi. Daniele Mondello, dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Patti, ha avuto modo di accedere ai fascicoli di indagini. Queste immagini si trovavano tra quelle numerosissime pagine e il marito di Viviana ha voluto mostrale a tutti.

Daniele Mondello si oppone all’archiviazione

Secondo la sua opinione e quella dell’intera famiglia delle due vittime, il bambino è stato aggredito da un animale. E i pantaloncini crivellati di buchi ne sarebbero la prova. Non solo, il legale di Daniele Mondello ha spiegato che sul corpo senza vita di Gioele è stato trovato anche un ciuffo di peli di cane. Ciuffo che non è risultato appartenere a nessun cane campionato della zona.

Daniele, assistito dai suoi legali, ha presentato opposizione contro la richiesta di archiviazione. L’uomo continua ad essere convinto che mai Viviana avrebbe ucciso Gioele e che il caso non può essere archiviato come omicidio-suicidio. Quel giorno è accaduto qualcosa e lui continuerà a lottare per la verità finché ne avrà le forze.