Tra non molto si farà un anno dalla tragica morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello. Mamma e figlio non hanno ancora trovato giustizia e, soprattutto, non hanno ancora ricevuto un ultimo saluto.

Il Procuratore di Patti, Angelo Cavallo ha fatto sapere che entro la fine del mese i corpi delle due vittime saranno finalmente riconsegnati alla famiglia, che dopo un anno potrà celebrare i funerali. Non solo, il prima possibile verranno anche depositate tutte le consulenze.

Gli inquirenti hanno analizzato ogni traccia, effettuato ogni sopralluogo, ispezionato le immagini satellitari e incaricato consulenti esperti. Ma la domanda su cosa sia realmente accaduto a Viviana e al piccolo Gioele, non ha ancora trovato una risposta.

Anche gli avvocati della famiglia hanno incaricato dei consulenti, che dopo i vari esami hanno rinvenuto oltre ai morsi di un animale, anche una sostanza rosacea sui denti. Secondo i legali si tratterebbe di una sostanza che si produce soltanto per asfissia da immersione in un liquido. Da qui la convinzione che mamma e figlio siano stati uccisi e poi portati nella campagne di Caronia in un secondo momento.

Il corpo senza vita di Viviana Parisi è stato rinvenuto ai piedi di un traliccio l’8 agosto del 2020, mentre i resti del piccolo Gioele Mondello sono stati trovati il successivo 19 agosto a circa 800 metri di distanza.

Ancora nessuna risposta per Viviana Parisi e Gioele Mondello

Sin da subito la Procura ha battuto la pista dell’omicidio-suicidio, ma Daniele Mondello non è mai stato d’accordo e si è battuto per arrivare alla verità. Ha sempre ribadito che finché ne avrà la forza, lui non smetterà mai di scoprire cosa sia accaduto a sua moglie e suo figlio. Viviana amava Gioele e non gli avrebbe mai fatto del male.

Allora cosa è accaduto dopo l’incidente in galleria e in seguito nelle campagne di Caronia? Come sono morti Viviana Parisi e Gioele Mondello?