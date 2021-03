Morte Viviana Parisi: i legali accusano la Procura. Daniele Mondello pubblica l’ultimo audio della dj. Cosa sta succedendo

Ancora incertezze e rabbia per la morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello. I legali della famiglia hanno fatto sapere che la Procura avrebbe impedito ai consulenti incaricati dalla difesa, di effettuare ulteriori esami sul corpo della dj.

Ai nostri tecnici è stato impedito di analizzare con il laser scanner tridimensionale, le superfici del corpo di Viviana Parisi. Ci è stato quindi impedito di ricavare con il massimo dettaglio i dati relativi alle macro e micro lesività del corpo della donna. Ed individuare l’origine delle lacerazioni presenti nei report.

I legali hanno spiegato che la difesa non può in questo modo contribuire alla verità. Oltre a non aver potuto studiare il corpo di Viviana, i consulenti incaricati, non hanno potuto nemmeno visionare le foto e i video delle indagini.

Secondo la difesa Viviana è stata uccisa

La Procura continua a sostenere l’ipotesi dell’omicidio-suicidio di Viviana Parisi. Ma la famiglia Mondello continua a lottare per scoprire chi abbia ucciso la dj e suo figlio. Si, perché secondo i legali della difesa e il criminologo Lavorino, Viviana è stata uccisa da qualcuno. Qualcuno che avrebbe poi simulato il suicidio. Questa teoria è nata da diversi dettagli contrastanti. Innanzitutto, la strada che mamma e figlio avrebbero percorso a piedi, dopo l’incidente in galleria, era impraticabile a sarebbe stata d’ostacolo a chiunque.

Sul traliccio non sono state rinvenute le impronte della dj e viste le alte temperature di agosto, Viviana avrebbe dovuto riportare delle ustioni alle mani, dopo essersi arrampicata sul traliccio rovente. In più, sempre secondo la difesa, la posizione del corpo non era compatibile con una caduta dall’alto.

Per la Procura, invece, le fratture rinvenute sul corpo di Viviana, sarebbero compatibili con il tentativo di suicidio.

L’audio di Viviana Parisi

Viviana si difende da sola. Posted by DANIELE MONDELLO on Tuesday, March 9, 2021 Credit: Daniele Mondello – Facebook

Daniele Mondello, pochi giorni fa, ha diffuso sul suo profilo Facebook, un audio di sua moglie, che aveva mandato ad un’amica, prima della tragedia. Un audio in cui raccontava di come si era rialzata da un momento difficile e di come era pronta a lottare per suo marito e sul figlio, per lei le cose più importanti della sua vita. Un audio che secondo Daniele, è la prova che Viviana non aveva alcuna intenzione di uccidere Gioele e poi di togliersi la vita.