Dopo le tante ipotesi e le continue richieste della famiglia di Vivina Parisi e il piccolo Gioele, il Procuratore Angelo Cavallo decide di rompere il silenzio sulla vicenda. Gli inquirenti hanno preso in considerazione varie ipotesi e ne hanno scartate altre, come quelle presentate dagli avvocati di Daniele Mondello:

Ora possiamo escludere che Viviana e Gioele siano stati aggrediti da animali o da qualche persona. Per la signora la morte è compatibile con il volo dal traliccio. Quanto al bambino sarà più difficile arrivare ad una conclusione. Possiamo solo procedere scartando delle ipotesi, come quelle riconducibili a terze persone e a cani feroci.

Secondo quanto presentato dagli esperti messi a lavorare sul caso, Angelo Cavallo ha spiegato che la morte di Viviana è compatibile con la caduta dal traliccio e che stanno continuando a seguire la pista del suicidio. Viviana non aveva segni morsi ne di ferite inflitte.

Gli avvocati della famiglia Mondello non la pensano così. Tra i dettagli diffusi, emersi durante le indagini, ci sono quelli che riguardano le tracce sul traliccio. Nessuna impronta o altre tracce che appartengono a Viviana. Sul suo corpo c’erano dei ramoscelli, che fanno credere ai legali che il corpo potrebbe essere stato spostato o portato lì in un secondo momento. Ma anche davanti questa affermazione, il Procuratore risponde:

In mano teneva stretto un arbusto, forse artigliato durante l’agonia. Il corpo era sopra gli arbusti, qualche ramoscello si è forse spostato involontariamente dopo l’intervento.

Angelo Cavallo e la morte del piccolo Gioele Mondello

E per quanto riguarda Gioele? Come è morto il bambino? Difficile capire la causa della morte, dai quei resti ritrovati nelle campagne di Caronia. Non è risultato nessun trauma alla testa dopo la tac.

Come d’altra parte hanno riconosciuto subito i parenti stessi, a verbale, salvo poi cercare di ridimensionare la cosa a un leggero esaurimento da lockdown. A noi risulta che Viviana stesse male.

Con queste parole Angelo Cavallo ha voluto sottolineare il fatto che la dj potrebbe aver ucciso suo figlio, forse soffocandolo, ma mai riusciranno ad affermarlo con certezza.