Morti dieci neonati in un incendio nel reparto di terapia intensiva

India – Dieci neonati sono morti in un incendio in un ospedale nello stato indiano occidentale del Maharashtra. Le fiamme hanno avvolto la struttura sanitaria Sick Newborn Care Unit (SNCU). Sul posto, sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a salvare 7 bambini. Purtroppo per 10 neonati, non c’è stato nulla da fare.

Credit: pixabay.com

Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche locali, sembrerebbe che l’incendio nell’ospedale, sia divampato a causa di un cortocircuito. Le autorità hanno aperto un fascicolo d’indagine, per una conferma effettiva della causa dell’incidente.

Il Ministro della Salute, Rajesh Tope, ha dichiarato che ogni famiglia dei neonati rimasti uccisi nell’incendio, riceverà 6.813 dollari di risarcimento. Lo Stato si farà anche carico di tutte le spese funebri e di sepoltura.

I bambini che hanno perso la vita, avevano un’età compresa tra 1 e 3 mesi di vita ed erano tutti ricoverati nell’unità di terapia intensiva della struttura ospedaliera.

Credit video: IN Radio – YouTube

Morti dieci neonati: le parole del Primo Ministro e del Presidente

Credit: Facebook

Il Primo Ministro indiano ha voluto spendere qualche parole, dopo l’inaspettata tragedia:

Tragedia straziante a Bhandara, Maharashtra, dove abbiamo perso preziose giovani vite. I miei pensieri sono con tutte le famiglie in lutto. Spero che i feriti si riprendano il prima possibile.

Anche il Presidente dell’india ha voluto fare le proprie condoglianze alle famiglie dei neonati morti. Ram Nath Kovind ha pubblicato un tweet:

Sono profondamente rattristato per la morte prematura di bambini in un incendio a Bhandara, Maharashtra. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro figli in questo evento straziante.

Credit: pixabay.com

Un tragedia che ha sconvolto l’intero paese e che in poche ore, ha portato tristezza in tutto il mondo. Un incidente che non si sarebbe dovuto verificare all’interno di un ospedale. Dopo le dovute indagini, le forze dell’ordine potranno stabilire le eventuali responsabilità ed assicurarsi che non si verifichi più un evento simile.