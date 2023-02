Morto 12enne mentre era in gita con la scuola: è precipitato dal balcone dell’hotel

La tragedia di questo turista 12enne è accaduta la scorsa domenica in un hotel nella valle Aurina, in provincia di Bolzano.

Il 12enne di origini tedesche, si trovava nell’albergo con i suoi compagni di classe e i docenti, per la “settimana bianca”. Una gita per divertirsi tutti insieme, che avrebbe dovuto concludersi con ricordi felici e una nuova e bellissima esperienza. Ma le cose non sono andate come programmate.

Il ragazzino stava giocando a nascondino con i compagni di scuola, quando è salito sul parapetto del balcone, nel tentativo di scavalcare la paratia in legno che separava le stanze dell’albergo.

Purtroppo, ha perso improvvisamente l’equilibrio, probabilmente a causa della brina ed è precipitato dal secondo pianto. L’impatto con il suolo è stato violento e, nonostante i disperati tentativi dei medici, il 12enne non ce l’ha fatta.

I genitori sono arrivati a Bolzano nel più breve tempo possibile e sono rimasti in ospedale, pregando per il loro bambino. Purtroppo, i medici sono stati costretti ad informarli della straziante notizia. Il cuoricino dello studente tedesco si è fermato per sempre.

Le forze dell’ordine hanno subito aperto le indagini e ascoltato i compagni di scuola, i docenti e anche i proprietari dell’Hotel Auren. Tutti hanno raccontato la stessa versione dei fatti. Un gioco finito purtroppo in tragedia.

Ogni anno sono numerose le scuole, soprattutto della Germania, che si recano nella Valle Aurina per la settimana bianca. Il 12enne si trovava con altri 60 compagni, provenienti dalla scuola media Grosse Schule di Wolfenbuettel.

Dopo la triste vicenda, l’istituto scolastico ha deciso di interrompere la gita e di riportare tutti gli studenti a casa dalle proprie famiglie. Nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe accaduto, il 12enne voleva forse “ingannare i compagni”, scavalcando il balcone e magari arrivando a fare “tana”. Tuttavia, il destino è stato crudele.