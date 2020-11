Si è spento all’età di 42 anni, l’ex calciatore originario del Senegal, Papa Bouba Diop. Stava lottando da molto tempo contro un brutto male che, ala fine, non gli ha lasciato scampo. Nel suo paese, il Senegal appunto, era diventato un idolo in seguito alle sue grandi prestazioni e ai gol fatti nel mondiale di Corea e Giappone del 2002.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.



Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020 Credit post: FIFA world cup – Twitter

Un altro importante lutto nel mondo calcistico. Soltanto qualche giorno fa era arrivata la notizia della dipartita di Diego Armando Maradona. Pur non essendo stato una leggenda del calcio mondiale come Diego, Anche Diop lascia un importante vuoto nel cuore dei suoi tifosi senegalesi.

Credit: FIFA World Cup

L’anno in cui è diventato un idolo per i suoi connazionali, è stato il 2002. Dopo un girone di qualificazioni splendido, la squadra africana riuscì miracolosamente a qualificarsi alle fase finali del mondiale in Corea e Giappone. Considerando che non era mai successo prima, per il popolo quello era già un enorme successo. Ma in realtà, la favola era appena iniziata…

Credit: FIFA World Cup

Al Senegal infatti spettò l’incontro inaugurale della competizione e di fronte loro c’erano i campioni del mondo e d’Europa in carica, la Francia. Inutile dire che tutti gli occhi erano puntati su quella partita e che, a dirla tutta, il risultato sembrava già scritto. Al 30esimo minuto del primo tempo, però, è accaduto l’impensabile.

Col punteggio fisso sullo 0 a 0, è capitata una grande occasione da gol proprio sui piedi di Bouba, che non ha esitato a gonfiare la rete. Quello che era solo un sogno per milioni di africani, stava per diventare realtà. Il gol risultò decisivo e il Senegal riuscì a battere clamorosamente i giocatori più forti del mondo.

Bouba Diop trascina i suoi fino ai quarti di finale

Credit video: Afrique Sports – Youtube

Dopo quella assurda partita, il Senegal aveva ricevuto da quel mondiale già molto più di quanto potesse sognare, ma la favola ancora non era finita. Nella terza partita del girone, contro i sud americani dell’Uruguay, Bouba Diop segnò altri due gol e portò i suoi agli ottavi di finale. Erano ufficialmente diventati la squadra rivelazione del torneo e, ormai, spaventavano tutti.

Credit: FIFA World Cup

Negli ottavi di finale, il Senegal si è trovato davanti alla Svezia. Anche la squadra scandinava aveva stupito tutti nella fase a gironi e si prospettava una bella partita. Grazie a una doppietta di Henri Camara, il Senegal riuscì a battere anche gli svedesi e approdò ai quarti di finale. Purtroppo la Turchia riuscì a fermare il Senegal e a proseguire il suo percorso alle semifinali, ma la leggenda di quei ragazzi africani, partiti senza alcuna pretesa ma in grado di stupire il mondo, non morirà mai.