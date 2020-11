Diego Armando Maradona funerali tra la commozione di quanti lo hanno conosciuto e di quanti lo hanno amato non conoscendolo di persona, ma ammirando il grande calciatore. L’addio al Pibe de oro è molto toccante. In tutto il mondo, con Argentina e Napoli in prima fila, tutti ricordano il giocatore che ha fatto sognare generazioni di tifosi.

Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre per un arresto cardiaco. La famiglia, in Argentina e in Italia, lo piange ed è accanto alla sua bara nel giorno dei funerali. Ad eccezione di Diego Junior, positivo al Covid e bloccato in Italia.

Il Pibe de oro è stato sepolto nel cimitero Jardin de Bella Vista di Buenos Aires, accanto alla tomba dei suoi genitori. I suoi funerali si sono svolti nella serata argentina di giovedì 26 novembre 2020, al termine di una cerimonia intima e religiosa.

Fonte YouTube Tabira Tv

Accanto alla bara del padre le figlie Dalma, Gianina e Jana. E insieme a loro Claudia Villafane, ex moglie, e Veronica Ojeda, ex compagna. Presente anche Johnny, il nipote che viveva con Maradona.

La bara del Pibe de oro era avvolta nella bandiera argentina. All’ultimo saluto ammessi solo i famigliari stretti, ma alcune tv argentine hanno immortalato l’addio al calciatore tramite dei droni che sorvolavano il cimitero.

Il carro funebre del campione argentino è stato accompagnato da un fiume di persone. A piedi, in auto e in moto, molte persone hanno così voluto salutare il loro campione.

Fonte YouTube France24 English

Diego Armando Maradona, funerali in forma privata

I media locali parlano di immagini mai viste. Dopo gli scontri davanti alla Casa Rosada presidenziale di Buenos Aires, dove era stata allestita la camera ardente, il trasferimento del feretro al cimitero è stato seguito da moltissime persone.

Al cimitero, invece, 40 tra famigliari e amici intimi hanno potuto vivere l’ultimo saluto in modo riservato, in una tenda bianca rettangolare all’aperto allestita per la cerimonia religiosa.

Ora il grande campione riposerà per sempre accanto al padre Don Diego e alla madre Doña Tota.