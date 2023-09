Alessandro Donati ha perso la vita a soli 29 anni, a seguito di un grave sinistro stradale avvenuto a Livorno lo scorso 8 settembre. Il ragazzo si è schiantato contro un camion e poi contro un muretto, mentre era alla guida della sua vettura.

Era circa mezzanotte, quando Alessandro Donati stava percorrendo via Leonardo da Vinci a Livorno. Per cause ancora in via di accertamento, il 29enne si è schiantato frontalmente contro un camion, per poi finire la sua corsa contro un muretto. Purtroppo, il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere del suo mezzo a quattro ruote. Dopo l’allarme, lanciato dal conducente dell’altro mezzo coinvolto, gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto e hanno fatto il possibile per aiutare Alessandro.

È stato necessario anche l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo dall’abitacolo. Purtroppo era già troppo tardi e i paramedici non hanno potuto far altro che constare il decesso del 29enne.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro stradale

Sono intervenuti anche gli agenti della municipale e gli agenti del 113, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro stradale e accertare le responsabilità dei due conducenti. Il camionista, dopo lo scontro, è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti necessari. Sembra che non abbia riportato gravi conseguenze.

Una comunità sconvolta per la scomparsa di Alessandro Donati

La comunità di Livorno è sconvolta, Alessandro Donati era molto conosciuto nella zona. Era appassionato di sport e spesso seguiva le partite nelle vesti di arbitro. Oggi tutti lo ricordano come una persona meravigliosa, sempre determinato e capace di trasmettere serenità a chiunque lo circondasse. Sono numerosi i messaggi apparsi sul web, pubblicati da tutti coloro che, ancora increduli, hanno voluto salutarlo per l’ultima volta, attraverso frasi piene d’affetto, d’amore e vicinanza per la sua famiglia.