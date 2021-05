Giorni tristi per il mondo della musica e dello spettacolo britannico, ma anche di tutto il resto del mondo. Dopo aver lottato per molti anni con un tumore, se ne è andato per sempre il cantante e modello inglese Nick Kamen. Da anni era sparito dalla sotto la luce dei riflettori, ma chi ha vissuto gli anni ’80, non dimenticherà mai il suo volto e la sua voce.

Nato nel 1962 in un sobborgo londinese, Kamen aveva esordito come modello nei primi anni ’80, comparendo su alcune copertine di riviste di moda.

Il suo volto divenne celebre definitivamente nel 1985. In quell’anno, infatti, il famoso brand di Jeans, Levi’s, lo aveva scelto come attore di uno degli spot più iconici della storia della televisione.

Nella pubblicità il modello si trovava all’interno di una lavanderia con indosso un paio di Levi’s 501 ed una t-shirt nera. Le teenagers dell’epoca ricorderanno certo la scena in cui lui si spogliava e infilava i suoi vestiti nella lavatrice.

Indimenticabile anche la colonna sonora di quello spot, I Heard it Through the Gravepine di Marvin Gaye.

Quello spot e quell’aitante giovane avevano conquistato l’attenzione anche di una certa Madonna, che viveva all’epoca il pieno del suo successo planetario.

Venuta a conoscenza delle doti canore di Kamen, oltre che della prestanza fisica, la pop star aveva scritto e gli aveva affidato uno dei brani più famosi di tutto il decennio. Parliamo di Each Time You Break My Heart, brano con il quale Nick si fece conoscere in tutto il mondo anche come cantante.

La crescita e il declino della carriera di Nick Kamen

Da quel momento, la carriera di Kamen ha avuto una crescita esponenziale. Nel 1987, quindi un anno dopo l’uscita del brano composto per lui da Madonna, ha pubblicato il suo primo album. Il titolo era semplicemente Nick Kamen ed era fondamentalmente una raccolta di cover di grandi artisti dell’epoca e del passato.

Nel 1988 è uscito il suo primo album da solista, dal titolo US. Poi ha lavorato alla colonna sonora del film Disney Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e ad un paio di altri singoli, prima di uscire, agli inizi degli anni ’90 con altri due dischi, gli ultimi.

Col passare degli anni, il suo nome è finito sempre più nell’oblio, sebbene in molti continuassero ad idolatrarlo.

L’annuncio del tumore al midollo osseo è arrivato tramite una pagina Instagram gestita dal suo staff nel 2018. A seguito di complicazioni dovute alla malattia, Nick Kamen è morto lo scorso 4 maggio all’età di 59 anni.