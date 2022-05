Il mondo del calcio è sconvolto per quanto accaduto durante il week end appena concluso a Mourad Lamrabatte. Il 31enne, ex calciatore del club professionistico del Vitesse, ha perso la vita mentre provava a tuffarsi da un’alta scogliera dell’isola di Maiorca. Terribile l’impatto con gli scogli sottostanti. Il dramma è avvenuto di fronte agli occhi attoniti della moglie e dei figli.

Giorni difficilissimi per il calcio olandese, che già la settimana scorsa aveva appreso con tristezza la morte di Jody Lukoki. Il calciatore originario del Congo è morto a soli 31 anni per un arresto cardiaco. Una morte tragica la sua, che il giorno prima era arrivato in ospedale con gravi traumi riportati in una rissa con alcuni membri della sua famiglia.

Ieri invece si è diffusa la notizia della morte di un altro ex calciatore, anche lui 31enne, che aveva militato nella massima serie olandese.

Lamrabatte aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Spagna con la sua famiglia. Nella mattinata di ieri, domenica 15 maggio, la famiglia aveva affittato un’imbarcazione per un giro turistico sulle coste di Santa Ponsam, vicino a Magaluf, sull’isola di Maiorca.

D’un tratto l’uomo ha deciso di tentare un tuffo estremo dalla cima di una scogliera altra circa 30 metri. Il destino ha voluto che quella scelta gli costasse la vita.

La morte di Mourad Lamrabatte registrata in un video

L’inesperienza ha fatto si che Mourad non calcolasse bene la sporgenza e la distanza dell’acqua dalla scogliera. Tanto è vero che, invece di cadere nell’oceano, si è schiantato violentemente contro gli scogli sottostanti.

La drammaticità aumenta se si considera che l’intera scena è stata vista in diretta da tutta la sua famiglia, che dal largo stava riprendendo il tuffo con un cellulare.

Il video si è diffuso sul web sconvolgendo chiunque lo abbia visto.

Inutile il tempestivo arrivo dei soccorritori sul posto, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Lamrabatte. Pare tuttavia che non sia morto sul colpo per i traumi riportati nell’impatto, ma annegato dopo essere finito in acqua in uno stato di incoscienza.

Molto commovente il post di cordoglio pubblicato sui social dal Club Vitesse, la squadra per cui aveva militato nella stagione 2010/2011.