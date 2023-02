Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2023, Mr Rain manda un video a Ryan, il bimbo di 6 anni che si trova ancora ricoverato al Gaslini di Genova. La canzone del cantante si intitola Supereroi e lui l’ha interpretata insieme a un coro di bambini. Anche Ryan è un supereroe, che sta cercando di sopravvivere dopo una vicenda davvero brutta che gli è capitata e sulla quale stanno indagando ancora gli inquirenti.

Mr Rain è arrivato terzo al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Supereroi. Bambini e ragazzi adorano la sua canzone, così come tantissimi adulti, che hanno apprezzato la sua interpretazione e anche le parole di un brano che sarà sicuramente una hit.

Al termine del Festival di Sanremo Mr Rain ha voluto registrare un video per un bambino ricoverato in ospedale, che è veramente un supereroe. Dalla sala stampa del Casinò, infatti, il cantante ha registrato un messaggio per il piccolo Ryan, per cui tutta Italia prega.

Ryan è il bambino ricoverato dal 19 dicembre scorso all’ospedale Gaslini di Genova, dopo aver subito lesioni delle quali non si conosce ancora la natura. Per il suo caso, sono indagati in concorso la nonna paterna e il compagno dell’anziana signora.

Mattia Balardi, vero nome di Mr Rain, ha saputo che Ryan canta la sua canzone mentre si trova ricoverato in ospedale. Il cantante si è commosso visibilmente di fronte a questa notizia e ha deciso di fare un regalo al piccolo bambino costretto in ospedale.

Mr Rain, il video per Ryan: la storia del bambino che canta la sua canzone in ospedale lo ha commosso profondamente

Ryan sono lì con te, ti mando un abbraccio e spero di incontrarti un giorno.

Fonte video da YouTube di Riviera24

Queste le parole del cantante che manda un bacio al bambino, sperando di poterlo incontrare un giorno. Il papà di Ryan ha ripreso poi il video postandolo sul suo profilo Facebook.