Una nuova ipotesi cerca di ricostruire quanto accaduto al bimbo di 6 anni appena uscito dalla terapia intensiva, dopo il ricovero in ospedale a Genova per i fatti occorsi a dicembre a Ventimiglia. Per scoprire cosa è successo al piccolo Ryan, sull’auto dei nonni verrà eseguita in questi giorni una perizia, per trovare tracce ematiche. Una nuova ipotesi degli inquirenti è quella che il bimbo potrebbe essersi gettato dall’auto in corsa.

Gli inquirenti hanno disposto una nuova perizia, per individuare l’eventuale presenza di tracce ematiche o di altre tracce organiche nell’auto del compagno della nonna di Ryan. Il bimbo di Ventimiglia è rimasto gravemente ferito lo scorso 19 dicembre.

Le cause di quanto accaduto sono ancora da accertare. Gli inquirenti indagano sulla Ford del nonno acquisito, con un accertamento tecnico irripetibile disposto dalla Procura di Imperia nelle indagini per lesioni gravi che vede finora due indagati: la nonna di Ryan e il suo compagno.

L’auto, sotto sequestro dal 19 dicembre scorso, potrebbe aiutare gli inquirenti a capire cosa è successo quel giorno. Un’ipotesi riguarda il fatto che forse Ryan possa aver tentato di scappare dall’auto, mentre la coppia lo stava riportando dal padre.

Il bambino era già scappato una volta dalla casa della nonna e del compagno, secondo quanto si apprende da fonti investigative, dopo essersi fratturato un braccio. Anche in questo caso non si sa il reale motivo. Il bambino era sdraiato dietro senza la cintura di sicurezza.

La coppia viaggiava con il bambino a bordo, quando, secondo questa ipotesi, si sarebbe lanciato fuori, all’altezza del cavalcavia di Roverino. La nonna lo avrebbe afferrato per le gambe, ma la parte superiore del corpo sarebbe rimasta sotto l’auto, causando problemi gravi a vertebre, milza, polmone.

La Procura aveva detto che i segni riportati non erano compatibili con un pestaggio.