La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi ha davvero dell’incredibile ed è diventata virale in tutto il mondo. La protagonista è una donna chiamata Amie Skilton, che ha scoperto di avere l’Alzheimer a 37 anni, adesso sta provando ad andare avanti, ma non è sempre facile.

La causa del morbo è dovuta alla muffa, che si era creata nella sua abitazione a causa di una perdita. Quando lo hanno scoperto, era ormai troppo tardi.

Amie lavorava come naturopata e nutrizionista, la sua vita sembrava andare bene. Fino a quando nel 2016, insieme al marito, non hanno deciso di trasferirsi in una nuova abitazione a Manly, New South Wales, in Australia.

Era la casa che avevano sempre sognato e poco alla volta, la stavano arredando. Tuttavia, nessuno dei due si è reso che a causa di una perdita nella doccia, si stava annidando della muffa.

La donna con il passare del tempo ha scoperto che il suo corpo, a causa di una vulnerabilità genetica, se troppo a contatto con la muffa, ne avrebbe risentito. Ma era già troppo tardi.

Con il passare del tempo, ha iniziato a notare l’arrivo di alcune strane allergie, un aumento improvviso di peso di circa 10 kg e anche un grande senso di stanchezza.

L’arrivo dell’Alzheimer per Amie Skilton

A causa di alcune strane coincidenze, alcuni medici l’hanno indirizzata da un neurologo. Quest’ultimo l’ha sottoposta ad altri esami di routine ed è proprio a quel punto che le ha diagnosticato l’Alzheimer di tipo tre, cioè quello per inalazione. Amie, in un’intervista con il New York Post, ha dichiarato:

Alcuni giorni non riuscivo a capire nemmeno come vestirmi. Se uscivo in Vespa, poi dimenticavo sempre dove avevo parcheggiato e spesso lasciavo anche le chiavi attaccate al quadro.