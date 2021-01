Multa di 400 euro mentre si trova con il suo cane: ecco quale sarebbe stata l’infrazione di questo ragazzo

Tolleranza zero anche per chi porta in giro, durante il coprifuoco, il suo fedele amico a quattro zampe. Vlad Ioan Sandu, 27enne residente in centro a Bussolengo, in provincia di Verona, ha portato a spasso il suo cagnolone, Diesel, un bulldog (corso americano) di 40 kg, e si è beccato una multa.

Multa di 400 euro: il vigile non vuole sentire ragioni

Quando il coprifuoco era già scattato, hanno lasciato la propria abitazione, giustificando l’accaduto con la dissenteria dell’animale, ma un vigile presente nei paraggi non ha voluto sentire ragioni ed ha così multato il ragazzo con un’ammenda di 400 euro.

Problemi all’intestino

La vicenda risale ai primi giorni del mese scorso. L’8 dicembre 2020 il ragazzo è uscito alle 22.50 per aiutare il suo cane in difficoltà: in quel periodo il Veneto si trovava in zona gialla, ma il coprifuoco dalle 22 alle 5 risultava già in vigore. Un agente della polizia municipale non ha ritenuto valide le giustificazioni avanzate dal giovane in sua difesa e gli ha, di conseguenza, comminato una multa.

Diesel, ha raccontato Vlad, soffriva di gravi problemi all’intestino. Per ovvi motivi non poteva farla in casa e dunque l’ha portato fuori, a poca distanza dalla residenza. Il cane soffriva di improvvise scariche e non c’era altra soluzione, ha raccontato Vlad.

Pubblico ufficiale inflessibile

Il ventisettenne ha scritto un lungo post su Facebook per spiegare quanto successo. Eppure, le motivazioni avanzate alla pubblica autorità non si sono rivelate sufficienti per scampare alla sanzione economica. Il pubblico ufficiale si è mostrato inflessibile, poiché la giustificazione accampata non ha per lui rappresentato un valido motivo o una comprovata esigenza.

Multa saldata: la speranza è di ricevere precise istruzioni

Condivisibile o meno la sua posizione – ha aggiunto Vlad -, spera nel fatto che l’episodio a lui capitato diventi un precedente, grazie al quale ricevere precise istruzioni per chi ha un animale domestico o nello specifico per chi si trova in una comprovata situazione di necessità. Alla fine Vlad ha saldato i 400 euro di multa.