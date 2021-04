Muore a soli 13 anni, travolto da un’auto mentre era in bici: il commovente gesto dei genitori distrutti dal dolore

Una notizia tragica è arrivata dalla provincia di Siracusa, in Sicilia, lo scorso mercoledì 31 marzo. Stefano Russo, di soli 13 anni, è morto a seguito di un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un’auto guidata da un uomo di 60 anni lo ha travolto. Seppur tempestivo, l’intervento dei soccorsi non ha portato al risultato sperato di salvargli la vita.

13 anni è l’età della spensieratezza, del divertimento e della gioia. E mai dovrebbe essere accostata a notizie come questa. Notizie che spezzano l’anima e alle quali si fa sempre molta fatica a credere.

Stefano, così come tantissime altre volte, era uscito per le strade della sua Lentini, provincia di Siracusa, per fare un giro con la sua bicicletta. Arrivato nei pressi di un incrocio, una Renault guidata da un uomo di 60 anni lo ha inesorabilmente travolto e sbalzato per tanti metri.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto nell’ospedale Cannizzaro di Catania sono avvenuti tempestivamente. Il ragazzo è stato sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico, che però non è servito a nulla per salvare la sua giovanissima vita.

I genitori, devastanti da un dolore così grande, hanno deciso di compiere un gesto di grandissima dignità e di cuore. Hanno acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

I Carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno aperto un’indagine per omicidio stradale. L’intenzione è quella di capire se possano esserci state eventuali responsabilità da parte dell’uomo di 60 anni.

Il cordoglio per la morte di Stefano Russo

Stefano Russo era amato e apprezzato da tutta la comunità e frequentava la seconda media presso l’Istituto Comprensivo Pirandello Carlentini. La stessa direzione della scuola, ha voluto salutarlo per l’ultima volta pubblicando sulla pagina Facebook un commovente post: