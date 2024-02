Una lite finita in tragedia: suocero accoltella il genero durante una festa in famiglia

Vincenzo Rizzotto ha perso la vita a soli 42 anni, per mano del padre della sua compagna, durante una festa di famiglia. È accaduto a Mascalucia, comune italiano della Sicilia.

La discussione sarebbe nata proprio durante la festa di compleanno per i 18 anni della figlia di Vincenzo Rizzotto. Giovanni Nicolosi, questo il nome del suocero e nonno della festeggiata, è stato già fermato dalle autorità. I Carabinieri intervenuti hanno aperto un fascicolo d’indagine e da una prima ricostruzione del delitto, sembrerebbe che al culmine di un dissidio, il 60enne abbia accoltellato il genero con un coltello da sub. I due avrebbero prima iniziato a discutere in casa, per poi raggiungere il cortile del condominio, dove si è consumata la tragedia.

In pochissimi istanti, tutti gli invitati e i membri della famiglia hanno raggiunto il cortile per capire cosa stesse accadendo e alla vista delle condizioni del 42enne, hanno allarmato i soccorsi. Gli operatori del 118 si sono precipitati all’indirizzo indicato e hanno trasportato il papà in ospedale. Purtroppo Vincenzo è deceduto durante il trasferimento al Policlinico di Catania.

Dalle prime notizie diffuse, sembrerebbe che entrambi gli uomini abitassero in quel condominio, situato in via Pablo Picasso. Il suocero è stato arrestato mentre si trovava nel bagno dell’abitazione, con l’accusa di delitto. Ora dovrà essere ascoltato e avrà modo di dare la sua versione dei fatti. Si trova recluso nel carcere di Catania. Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi necessari sul luogo della tragedia, al fine di ricostruire gli ultimi istanti di vita del 42enne. Saranno ascoltati anche tutti i presenti, testimoni della lite tra i due.

Il motivo che abbia portato il padre della sua compagna e nonno di sua figlia, a compire un gesto del genere durante la festa di una ragazza di 18 anni, non è ancora chiaro.