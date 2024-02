Un vero e proprio dramma è quello che è accaduto ad una famiglia inglese, che purtroppo nel giro di pochi giorni ha vissuto due gravi perdite. Il nonno paterno e la mamma Sarah Healey che è deceduta a 39 anni, mentre leggeva l’elogio funebre al funerale dell’uomo.

In tanti ora sono sconvolti da quello che è successo, ma ciò che è accaduto ha scosso non solo i presenti, ma anche i familiari che hanno assistito inermi a tutta la scena.

I fatti sono avvenuti durante il funerale del suocero della donna, che è deceduto a 81 anni e si chiamava Roy West. Purtroppo il signore ha perso la vita in seguito ad una lunga lotta per un brutto male.

La nuova Sarah durante il funerale, ha voluto leggere per lui l’elogio. Tuttavia, è proprio in quei secondi che la 39enne ha avuto un malore improvviso, si ipotizza proprio un arresto cardiaco ed è crollata a terra.

Tutto è successo davanti agli occhi del marito James West ed anche a quelli dei figli di 6, 7 e 16 anni. All’arrivo dei medici per la giovane purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Lo strazio della famiglia di Sarah Healey

Sarah era un’infermiera specializzata in malattie oncologiche. Infatti è stata proprio lei ad aiutare il suocero durante i mesi in cui ha subito cure a trattamenti per guarire.

La famiglia al momento si dice sconvolta ed addolorata per la perdita subita. Trisha Healey sorella minore della donna, intervistata da un quotidiano locale, ha raccontato:

Perdere la mia unica sorella è stata la cosa più difficile che abbia mai vissuto. Le parlavo ogni giorno ed avevamo un legame veramente stretto che solo le sorelle possono sperimentare. La vita non sarà più la stessa, ma trovo che pianificare le cose con gli amici, parlare e piangere quando necessario senza vergogna, mi ha aiutato.

Oltre a lei, anche il padre Dave Healey ha voluto parlare di ciò che sta vivendo. L’uomo ha detto: “Una delle cose più preziose che ho imparato è che, invece di cadere nella disperazione assoluta, puoi provare a fare qualcosa di utile in memoria della persona amata. Penso che sia un consiglio importante!”