A 4 anni dalla scomparsa di Nadia Toffa, Giulio Golia, suo collega a Le Iene e suo amico, la ricorda con affetto, come tutti coloro che l’hanno amata in vita e continuano a farlo anche oggi che non c’è più. “La tua presenza è sempre viva nei nostri cuori“. Queste le parole del personaggio televisivo che ha voluto raccontare il suo dolore per una perdita che ha lasciato un grande vuoto in tante persone.

Il 13 agosto del 2019 famigliari, amici, conoscenti, fan hanno dovuto salutare Nadia Toffa. Una delle Iene più amate ha perso la vita dopo aver combattuto con coraggio contro una neoplasia al cervello diagnosticata all’età di 40 anni.

Ha ispirato con il suo coraggio e con la sua storia molte persone, invitando chi era nelle sue condizioni a non lasciar mai andare la speranza. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, tante persone hanno voluto ricordarla.

Sono passati 4 anni, ma la tua presenza è sempre viva nei nostri cuori.

Questo il ricordo di Giulio Golia, collega di Nadia Toffa a Le Iene e grande amico della conduttrice televisiva. Un’amicizia che non è terminata con il decesso della donna, che lui vuole celebrare ogni anno. Quest’anno con una serie di foto e di selfie, come quello di fronte al murales che a Taranto celebra Nadia Toffa. La città aveva dato la cittadinanza onoraria alla giornalista, perché aveva fatto tanto per la questione dell’Ilva.

Nadia Toffa, Giulia Golia la ricorda con affetto nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa

Oltre al selfie di fronte al murales di Nadia Toffa, Giulio Golia ha pubblicato anche altre foto, di quando i due colleghi erano insieme nella trasmissione di Italia 1.

Nell’ultima immagine, quella più intima, Nadia sistema a Giulio la cravatta prima di andare in onda. A 40 anni, la giornalista purtroppo è venuta a mancare per un glioblastoma che ha sempre raccontato con grande coraggio.