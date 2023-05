La storia di una mamma chiamata Nandine Lennon: ha sposato il suo compagno in ospedale pochi giorni prima di spegnersi per sempre

La storia di Nandine Lennon ha commosso l’intero mondo del web. La mamma, molto seguita su Tik Tok, si è spenta per sempre dopo una lunga lotta contro un cancro all’intestino al quarto stadio.

Lo scorso 14 aprile, Nandine Lennon ha sposato il suo compagno di vita Leigh Watters, nella chiesa del St Vincent’s University Hospital a Dublino. Pochi giorni dopo, il 5 maggio, il suo cuore si è fermato per sempre.

La triste notizia della sua scomparsa, è stata resa nota proprio sui social dalla sua famiglia.

La famiglia Lennon Watters desidera informarvi che Nandine è morta alle 16:00 tra le braccia di suo marito Leigh e della sua famiglia.

Parole strazianti, accompagnate da due commoventi immagini. La prima che mostra la mamma da sola e la seconda che mostra le sue mani intrecciate con tutte quelle della sua famiglia. I suoi cari l’hanno sostenuta ed amata fino all’ultimo istante.

In poche ore, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. Nandine era una madre che amava i suoi due bambini e il loro papà, che ha deciso di sposare nei suoi ultimi giorni di vita. Era molto seguita ed apprezzata, per la sua vita da genitore e per la sua dura battaglia. Ha sempre fatto capire ai suoi seguaci, che nulla deve essere dato per scontato e che bisogna apprezzare ogni momento della giornata, perché la vita è imprevedibile.

Questo è straziante. Ad un certo punto, diamo tutti per scontato il nostro tempo su questo pianeta. Non oggi… Rip anima bella.

Era una giovane donna, se ne è andata troppo presto. È straziante e crudele. In questo momento sto pensando a tutta la sua famiglia.

Non sarà facile per Leigh dire ai loro bambini che non potranno mai più abbracciare la loro mamma, ma quando sarà il momento avrà modo di raccontare loro quanto sia stata meravigliosa e quanto li abbia amati fino al suo ultimo respiro.