Nany Jiménez era diventato famoso durante la pandemia, quando allietava le giornate dei suoi fan cantando per loro sui social

Un lutto improvviso e molto grave ha colpito il mondo della musica spagnola. Nany Jiménez, stimato cantautore e chitarrista iberico, si è spento improvvisamente all’età di 33 anni. L’artista è stato colpito da un infarto e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Credit: nanyjimenez_oficial – Instagram

Aveva solo 33 anni Nany Jiménez ed era diventato famoso in tutta la Spagna durante la pandemia. Quando tutto il mondo era alle prese con la lotta al Coronavirus, infatti, l’artista allietava le giornate dei suoi follower e sostenitori, intrattenendoli dal vivo sui suoi canali social.

Era originario e viveva alle Isole Canarie, più precisamente a La Pardilla, nel comune di Telde.

E proprio nel suo appartamento, nella giornata di ieri, è stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Non è chiaro chi lo abbia trovato, ma i soccorritori sono arrivati sul posto, a bordo delle ambulanze, in pochissimo tempo. Nonostante i loro sforzi per cercare di rianimarlo, alla fine ne hanno dovuto dichiarare il decesso.

Cordoglio per la morte di Nany Jiménez

Credit: nanyjimenez_oficial – Instagram

La notizia del decesso di Nany Jiménez si è diffusa alle Canarie e in tutta la Spagna in poche ore. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore, nelle pagine di musica, nei profili privati e nei commenti al post del cantante stesso.

Credit: nanyjimenez_oficial – Instagram

Anabel Pantoja, influencer molto nota e amica del cantautore, a corredo di un video postato sul suo profilo ha scritto:

Spesso non capisco la vita. Grazie per avermi lasciato il tuo talento e questi momenti che non dimenticherò mai. Il cielo ha un’altra stella.

Nei prossimi giorni verrò probabilmente svolta un’autopsia sul corpo del musicista, che aiuterà a fare chiarezza su cosa abbia potuto provocare l’arresto cardiaco ad un uomo così giovane e sano.

Leggi Anche – Ivano Marescotti è morto a 77 anni: si è arreso alla malattia.

Nella giornata di ieri si è spento l’attore romagnolo Ivano Marescotti. Aveva 77 anni e si è arreso ad una malattia che lo ha afflitto per anni. Innumerevoli i ruoli interpretati al teatro, in televisione e al cinema.