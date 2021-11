Una vera e propria tragedia quella che si è verificata lo scorso giovedì alle Canarie. Francesca Palliotto, 34enne originaria di Cittadella, è morta in seguito ad un incidente in parapendio. La donna lascia le figlie di nove e sei anni. Secondo gli esperti a provocare questo terribile incidente potrebbe essere stata una folata di vento anomala.

Potrebbe essere stata una folata di vento anomala a provocare la morte di Francesca Palliotto, 34enne originaria di Cittadella che da qualche anno si era trasferita alle Canarie insieme alla sua famiglia. A dare l’annuncio di questa tragica notizia è stato il giornale ‘Mattino di Padova’.

Stando alle parole riportate dal giornale, la donna si è lasciata andare nel vuoto insieme ad un istruttore. Una folata anomala di vento, però, avrebbe compromesso l’avventura di Francesca scaraventandola nel lato opposto. La donna lascia le figlie di nove e sei anni.

Tragedia alle Canarie: Francesca Palliotto muore dopo lo schianto in parapendio

Dopo l’incidente le condizioni della 34enne sono apparse subito critiche. Per questo immediato è stato il trasporto di Francesca presso l’Ospedale di Tenerife in elicottero. Qui, però, tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati vani. Purtroppo i danni provocati dallo schianto non hanno lasciato scampo alla vita di Francesca.

Dopo la notizia dell’avvenuta tragedia i genitori di Francesca, molto conosciuti a Cittadella, sono saliti sul primo aereo per raggiungere le Canarie. Molti sono stati coloro che hanno espresso messaggi di vicinanza alla famiglia di Francesca per questa terribile tragedia.

Tra le tante parole scritte, il circolo di Fratelli d’Italia di Cittadella ha scritto sulla propria pagina Facebook:

Esprime le proprie condoglianze e si stringe attorno alla famiglia Palliotto per la grave perdita della cara Francesca.

La famiglia di Francesca Palliotto è molto conosciuta a Cittadella. Qui, infatti, suo padre è tra i fondatori dell’agenzia ‘Palliotto Viaggi’, mentre sua mamma lavora come infermiera all’ospedale di Cittadella.