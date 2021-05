Una nuova tragica notizia arriva da La terra dei Fuochi, in provincia di Napoli. Purtroppo il piccolo Gabriel, di soli 10 anni, è morto circondato dall’amore della sua mamma e del suo papà. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma i loro tentativi si sono rivelati vani.

Una perdita terribile, che ha scosso migliaia di persone. Infatti in molti, quando sono venuti a conoscenza della tragedia, hanno commentato il messaggio, per mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari.

Gabriel aveva solamente 10 anni, ma stava lottando contro una grave malattia, ormai da molto tempo. L’aveva scoperto quando era molto piccolo ed i medici in questo lungo periodo, hanno fatto il possibile per aiutarlo.

Tuttavia, il suo corpo ormai stremato da tutti i trattamenti e le cure, non ce l’ha fatta. Si è spento tra le braccia della sua mamma e del suo papà, che non hanno potuto far altro che dirgli addio.

A dare la triste notizia, è stata proprio la giornalista Marilena Natale. Quest’ultima ha voluto informare tutti della tragica perdita, con un messaggio sui social. Sul suo profilo Facebook ha scritto:

Avevi meno di 4 anni quando ho avuto l’onore di conoscerti. Malgrado le sofferenze, la tua forza era fuori dal comune. Sempre allegro, ironico ed innamorato del tuo Napoli. Hai lottato fino alla fine e sei andato via, stringendo la mano della tua mamma e del tuo papà. Perdonaci Gabriel per non aver saputo fare di più ed aiuta la tua famiglia, dilaniata dal dolore. Io continuerò a lottare anche per te.

Il messaggio del prete per la morte del piccolo Gabriel

Questo bambino è l’ennesima vittima causata da La Terra dei Fuochi. Infatti anche don Maurizio Patriciello, ha deciso di salutare il piccolo per un’ultima volta. Il sacerdote sull’accaduto ha scritto: